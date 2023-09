Stabile Gewinnerwartungen trotz stark gestiegener Leitzinsen

So liegt das für das Geschäftsjahr 2023 erwartete DAX-Gewinnwachstum seit Jahresbeginn stabil im Bereich von 2 Prozent, und für den EURO STOXX 50 haben sich die Analystenprognosen für den Gewinnzuwachs sogar leicht von 1 Prozent auf 2 Prozent verbessert. An diesem Trend dürfte sich zunächst kaum etwas ändern. Schließlich haben in der derzeit laufenden Gewinnsaison für das zweite Quartal 2023 überraschend viele Unternehmen ihre Gesamtjahresziele angehoben. Im vergangenen Quartal haben die Unternehmensanalysten für 31 der 50 EURO-STOXX-Unternehmen ihre Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr 2023 nach oben angepasst, und nur 19 Unternehmen hatten fallende Analysten-Gewinnschätzungen.