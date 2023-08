Kapitalmarkttrends im Fokus – Das erwartet Anleger bis Jahresende

Aktienmärkte zurzeit neutral gewichten, Rückschläge nutzen, um Aktienexposure aufzubauen

Für die Aktienmärkte bedeutet die von uns erwartete spürbare konjunkturelle Abschwächung, dass wir mit einer volatileren Marktphase rechnen müssen. Zum einen dürften Unternehmen vor allem aus den zyklischen Sektoren zunehmend mit Gewinnwarnungen die Börsen negativ überraschen, wie zuletzt Lanxess im Chemiesektor. Der von unseren Ökonomen erwartete Rückgang in der Gesamtinflation und – in geringerem Ausmaß – der Kerninflation impliziert, dass die Preissetzungsmacht der Unternehmen in einem rezessiven Umfeld abnimmt und Preiserhöhungsspielräume schwinden. Gleichzeitig steigen die Lohnkosten vor dem Hintergrund des Arbeitskräftemangels in den entwickelten Volkswirtschaften auf beiden Seiten des Atlantiks, sodass sich ein spürbarer Rückgang der Margen sowie rückläufige Gewinne kaum mehr vermeiden lassen. Allerdings erwarten wir keinen Gewinneinbruch wie in den Rezessionen der Coronapandemie und während der globalen Finanzmarktkrise, sodass sich Rückschläge an den Aktienmärkten bei einer milden Rezession im Bereich von in etwa 10 Prozent abspielen sollten.