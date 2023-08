Ferrari: Auf der Überholspur

Ferrari, ein Unternehmen mit einem »exklusiven Wachstumsmodell«, das im Jahr 2022 etwas über 13.200 Fahrzeuge verkauft hat, gehört weltweit zu den profitabelsten Automobilherstellern. Nach dem Börsenlisting kam es bei der Notierung (in Euro) parallel zur damaligen Gesamtmarktschwäche zunächst zu einem deutlichen Kursrücksetzer bis auf 27,90 Euro (Februar 2016). Dort schlug der Kurs von Ferrari nach oben um und die Aktie etablierte den ersten mittelfristigen, steilen Haussetrend, der erst bei 127,30 Euro (Juni 2018) in einer ersten mittelfristig überkauften Lage endete. Seitdem ist die langfristige Haussebewegung von Ferrari in einen idealtypischen Haussekanal hineingelaufen, wobei die seit knapp fünf Jahren vorliegende untere Haussekanallinie zurzeit bei 195,00 Euro angekommen ist. Innerhalb des Haussekanals hat sich ein idealtypisches Wechselspiel aus Investmentkaufsignalen, mittelfristigen Aufwärtstrends und trendbestätigenden Konsolidierungen herausgebildet.