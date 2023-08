Sind am Ölmarkt aller guten Dinge drei?

Trotz freiwilliger Produktionskürzungen einiger OPEC+-Länder, die sich zumindest auf dem Papier inzwischen auf mehr als 3 Millionen Barrel pro Tag summieren, und der Aussicht auf einen unterversorgten Ölmarkt in der zweiten Jahreshälfte handelte der Brent-Ölpreis bis Anfang Juli teilweise sogar deutlich unterhalb von 80 US-Dollar je Barrel (siehe Grafik 2). Erst Mitte Juli gelang erstmals seit zweieinhalb Monaten wieder der Sprung über diese Marke. Viele Marktteilnehmer teilten den Optimismus der IEA einer kräftig steigenden Nachfrage im zweiten Halbjahr offenbar lange nicht. Schuld daran sind die sich hartnäckig haltenden Sorgen vor einer schwächeren Ölnachfrage, die Zweifel an einer spürbaren Verknappung am Markt – wie es etwa die IEA in Aussicht stellt – aufkommen lassen. So verlief die Konjunkturerholung in China nach der Aufhebung der Coronabeschränkungen deutlich schleppender als erwartet. Im zweiten Quartal hat die chinesische Wirtschaft bereits wieder an Schwung verloren. Die Daten zur Ölnachfrage Chinas fielen zwar im ersten Halbjahr durchaus robust aus. Die Rohölverarbeitung der Raffinerien erreichte im Frühjahr ein Rekordniveau, die Rohölimporte blieben im Juni nur knapp darunter (siehe Grafik 3). Dies war jedoch größtenteils einem Nachholeffekt geschuldet, nachdem die chinesische Ölnachfrage im vergangenen Jahr gefallen war, ein für China äußerst seltenes Ereignis. Sobald der Nachholeffekt durch ist, sollte die Dynamik deutlich nachlassen. In den beiden anderen großen Nachfrageregionen USA und Westeuropa sorgt die anhaltend hohe Inflation dafür, dass die Fed und die EZB trotz der bereits massiven Zinserhöhungen die Leitzinsen noch weiter anheben müssen. Zuvor hatte es noch danach ausgesehen, als seien die Zinserhöhungen nahezu abgeschlossen. Die fortgesetzten Zinserhöhungen stellen ein Abwärtsrisiko für die künftige Konjunktur- und Nachfrageentwicklung in den USA und in Europa dar. Unsere Volkswirte erwarten, dass die US-Wirtschaft und auch die Wirtschaft in der Eurozone im zweiten Halbjahr in eine Rezession rutschen. Entsprechend sind sie hinsichtlich der Wachstumsaussichten pessimistischer als der Analystenkonsens. Insofern teilen wir in gewisser Weise die Skepsis des Marktes hinsichtlich der Prognose eines erheblichen Angebotsdefizits im zweiten Halbjahr. Allerdings würden wir lediglich das Ausmaß, nicht jedoch das Defizit an sich infrage stellen. Gründe sind das eingeschränkte Angebot der OPEC+ sowie die Nachfrage aus der asiatischen Region, die sich als robust erweisen sollte. Darüber hinaus dürfte die Rezession unseren Experten zufolge nur milde ausfallen.