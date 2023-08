Das ist ja wohl der (Zins-)Gipfel

Des einen Freud, des anderen Leid. Die stark gestiegenen Zinsen erfreuen besonders Sparer, die eine lange Durststrecke hinter sich haben und nun für Zinspapiere wieder eine Verzinsung erhalten (Inflation einmal außen vorgelassen). Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die etwas finanzieren möchten, sei es ein Eigenheim, ein Auto oder andere Dinge. Hier sind die Zinskosten förmlich explodiert und machen das Vorhaben besonders teuer. Kein Wunder also, dass die Zinsentwicklung derzeit so sehr im öffentlichen Interesse steht.

Um die künftige Richtung besser abschätzen zu können, lohnt ein Blick auf die Inflationsentwicklung. Und hier kommen immer mehr Signale, dass sie sich weiter zurückzieht und damit weitere Zinserhöhungen unwahrscheinlich macht. In den USA beispielsweise sank die Gesamtrate im Juni von zuvor 4,0 auf 3,0 Prozent, und die oft beachtete Kernrate, also ohne Energie und Nahrungsmittel, von 5,3 auf 4,8 Prozent. Das Bild in Europa ist ähnlich, wenn auch auf einem etwas höheren Niveau. Die Gesamtinflationsrate in der Eurozone sank von zuletzt 6,1 auf 5,5 Prozent, wobei sich die Kernrate leicht von 5,3 auf 5,4 Prozent erhöhte. Allerdings sind sich Analysten weitgehend einig, dass dies rein statistische Ursachen hat (Basiseffekt in Deutschland durch die Einführung des 9-Euro-Tickets, das die Preise im öffentlichen Nahverkehr erheblich gesenkt hatte).