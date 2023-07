Optionsstrategien: Long Straddle

Die Grundidee eines Long Straddle ist der gleichzeitige Kauf eines Call und Put Optionsscheins (jeweils am Geld) auf denselben Basiswert mit den gleichen Parametern (Bezugsverhältnis, Basispreis und Laufzeit). Der Anleger spekuliert mit der Long-Straddle-Strategie auf stark steigende oder stark fallende Basiswertkurse. Den Verlust, den man mit einem der beiden Optionsscheine am Ende der Laufzeit in jedem Fall haben wird, soll durch den Gewinn im anderen Optionsschein mehr als ausgeglichen werden. Ist der Innere Wert einer der beiden Optionsscheine am Ende der Laufzeit größer als die Prämie, die der Anleger für beide Derivate gezahlt hat, so hat die Strategie ihren Break-even-Point überschritten (siehe Grafik), der Anleger erzielt einen Gewinn.