Alphabet – Nicht nur als Werbeprimus auf dem Weg zurück in die Erfolgsspur

Mehr als eine Suchmaschine

In einer einmaligen Erfolgsstory hat Alphabet ehemalige Wettbewerber wie Yahoo, Lycos, Altavista und andere verdrängt und ist heute mit »Google« die führende Suchmaschine im Internet mit einem dominierenden Marktanteil in zahlreichen Ländern. Das Suchmaschinengeschäft, das sich vor allem über Werbung finanziert, bietet dabei das finanzielle Fundament, um in zukünftige Wachstumsfelder in angrenzenden Märkten (mobiles Internet, Betriebssysteme, ortsbasierte Dienstleistungen, Cloud, Musik, soziale Netzwerke, Google/YouTube-TV, mobiles Bezahlen etc.) zu investieren und sich sowohl akquisitorisch als auch durch Eigenentwicklungen zu verstärken. Dabei forscht das Unternehmen auch auf ganz neuen Gebieten (künstliche Intelligenz, smarte Kontaktlinsen, selbstfahrende Autos, Paketdrohnen …) und kommt damit nicht nur Amazon stärker in die Quere.