Der japanische Nikkei 225 war nach der Coronabaisse (Februar/März 2020; Kursrutsch von 24.160 auf 16.358 Punkte) nach oben umgeschlagen und hatte – begleitet von einigen Investment- und Trading-Kaufsignalen – eine technische Bilderbuchhausse durchlaufen. Sie führte den Index bis zum Jahreswechsel 2020/2021 auf ein Kursniveau um 30.796 Punkte (neue Widerstandszone) und in eine mittelfristig überkaufte Situation. Deshalb überraschte es nicht, dass der Index den entsprechenden Haussetrend zur Seite verlassen hat. Allerdings folgte eine zweijährige Seitwärts-/Abwärtspendelbewegung mit einer negativen Grundausrichtung, die sich Anfang 2022 – aufgrund der geopolitischen Belastungen (Krieg zwischen Russland und der Ukraine) – zu einer kräftigen Korrektur mit Kursverlusten von ca. 19,5 Prozent ausgeweitet hat. Hierbei war der Nikkei 225 – im Gegensatz zu vielen anderen internationalen Aktienindizes – knapp an einer (Zwischen-)Baisse mit Kursverlusten von über 20,0 Prozent vorbeigeschrammt. Drei Hauptaspekte haben zu dieser mittelfristigen Relativen Stärke (in lokaler Währung) gegenüber anderen Standardwerte-Indizes geführt. Zuerst hält die Bank of Japan – auch nach dem Wechsel an der Notenbankspitze – an der ultralockeren Geldpolitik fest. Zweitens ist es als Folge dieser Politik – trotz des Anziehens auch der japanischen Inflationsrate – zu einer sehr deutlichen Abwertung des japanischen Yen gekommen (zum Beispiel im Jahr 2022 gegenüber dem US-Dollar von 105 auf 150 japanische Yen). Hinzu kommt, dass die japanische Notenbank zwischenzeitlich mit Aktienkäufen (via Aktienindex-ETFs) den Markt gestützt hat.