DAX-Verschnaufpause im dritten Quartal Möglich

Fünf Trendwechsel sprechen für eine Verschnaufpause am deutschen Aktienmarkt im dritten Quartal: Erstens war ein steigender ifo-Index ein wichtiger positiver Trend, warum sich der DAX im ersten Halbjahr 2023 überraschend deutlich erholt hat. Von Oktober 2022 bis April 2023 legte der ifo-Index kräftig von 85,1 auf 93,4 zu, angetrieben durch fallende Energiepreise, sich entspannende Lieferengpässe und die Nach-Corona-Erholung der chinesischen Wirtschaft. Diese positiven Trends dürften nun jedoch an Kraft verlieren, sodass wir für die kommenden Monate einen wieder fallenden ifo-Index erwarten. Der explosive Anstieg der Leitzinsen um bislang 500 Basispunkte in den USA und 400 Basispunkte im Euroraum dürfte die Wirtschaft im zweiten Halbjahr 2023 zunehmend bremsen (siehe Grafik 1). In der Veröffentlichung Anfang Juni hat der ifo-Index bereits erstmals wieder von 93,4 auf 91,7 korrigiert.