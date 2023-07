DDV-Studie zu Discount-Zertifikaten

Kurz erklärt: Wie funktionieren Discount-Zertifikate?

Mit Discount-Zertifikaten können Anleger mit einem Abschlag (Discount) in einen Basiswert einsteigen. Im Gegenzug verzichten sie darauf, an Kurssteigerungen des Basiswerts über einen festgelegten Höchstbetrag hinaus teilzunehmen. Ein attraktiver Ertrag kann bereits dann erzielt werden, wenn der Kurs des Basiswerts leicht steigt oder seitwärts tendiert. Am Emissionstag des Classic Discount-Zertifikats wird der Cap als obere Kursbegrenzung definiert. Für die Einlösung des Classic Discount-Zertifikats bei Fälligkeit gilt: Notiert der Basiswert am Bewertungstag auf oder über dem Cap, kommt der Höchstbetrag zur Auszahlung. Notiert der Basiswert unter dem Cap, erfolgt die Einlösung durch Lieferung des Basiswerts bzw. durch Zahlung eines entsprechenden Betrags in Euro. Liegt der Einlösungsbetrag bzw. bei Lieferung von Wertpapieren der entsprechende Geldbetrag unter dem Kaufpreis des Zertifikats, entsteht ein Verlust.

