Ist Cybersecurity ein Megatrend? Mit Sicherheit!

Mit jährlichen Schäden in Milliardenhöhe stellt Cyberkriminalität eine stetig wachsende Bedrohung für Privatpersonen und speziell Unternehmen dar. In der Tat sehen Unternehmenskunden, laut einer Analyse der Allianz, Cyberangriffe als das wichtigste Geschäftsrisiko, wobei neben den unmittelbaren materiellen und wirtschaftlichen Aspekten auch immaterielle Risiken, beispielsweise Reputationsverluste, eine zentrale Rolle spielen.

Traditionell waren die IT-Security-Budgets bei den Unternehmen am höchsten, deren Geschäftsmodell auf sensiblen Daten und kritischen Anwendungen beruhte und/oder bei denen das Risiko eines Cyberangriffs als am größten eingeschätzt wurde. Heute, angesichts der zunehmenden Verbreitung von beispielsweise Ransomware oder direkten Angriffen auf die IT der Lieferkette, haben alle Unternehmen, Behörden und auch Regierungen die Notwendigkeit erkannt, deutlich mehr in Cybersicherheit zu investieren.