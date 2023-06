PayPal: Weltweit führende digitale Brieftasche

Unternehmensporträt

PayPal Holdings, Inc., mit Sitz in San José (Kalifornien), ist nach einer Abspaltung von der Internetplattform ebay im Jahr 2015 als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. Diese Technologieplattform, die digitale und mobile Zahlungen im Auftrag von Kunden und Händlern ermöglicht, nutzen weltweit rund 400 Millionen Privatkunden und rund 35 Millionen Händler. Das Angebot ist in mehr als 200 Ländern/Märkten und in über 100 verschiedenen Währungen bei Geldempfang, in 56 Währungen beim Geldabheben und in 25 Währungen in Guthaben abrufbar. Der Anteil PayPals an den weltweiten Transaktionen im E-Commerce-Geschäft liegt bei rund 20 Prozent.

Die derzeitige Dominanz des Geschäfts drückt sich durch die Nutzungsrate in den USA aus. Gemäß einer Umfrage eines Forschungsinstituts nutzen 73 Prozent aller US-Amerikaner bei digitalen Zahlungen im Internet PayPal als bevorzugten Anbieter. Zudem weist das Unternehmen darauf hin, dass von den 1.500 größten Retailern in den USA und Europa 79 Prozent die Zahlungswege über PayPal akzeptieren, die Konkurrenz (nächstfolgend zum Beispiel Apple Pay mit 28 Prozent) ist weit abgeschlagen.