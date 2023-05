Wie nachhaltig ist der starke Goldpreis?

Da Gold eine zinslose Anlage ist, wird sein Wert im Wesentlichen durch die Erwartungen für die Realzinsen (Zinsen bereinigt um die Inflation) bestimmt. Steigen diese, steigen auch die Opportunitätskosten von Goldanlagen. Rechnen die Marktteilnehmer dagegen mit (Real-)Zinssenkungen der Notenbanken, erscheint Gold relativ gesehen wieder attraktiv.

Dies ist auch ein entscheidender Punkt, weshalb Gold in Zeiten erhöhter Risikoaversion als sicherer Hafen agiert, da in diesen Phasen verstärkt auf fallende Zinsen gesetzt wird. Dieser Zusammenhang lässt sich insbesondere dann gut beobachten, wenn die Zinserwartungen stark schwanken, was in den vergangenen Wochen der Fall war. So verteuerte sich der Goldpreis Mitte März aufgrund einer scharfen Abwärtskorrektur der Zinserwartungen, ausgelöst durch die Probleme zweier US-Finanzinstitute, innerhalb kurzer Zeit um 200 US-Dollar und stieg erstmals seit gut einem Jahr wieder über die Marke von 2.000 US-Dollar je Feinunze.