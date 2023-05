Internationales Wachstum und allgemeine Strategie

Netflix’ wichtigster Absatzmarkt, gemessen am Umsatz, war in der Vergangenheit die Region UCAN (USA und Kanada). Dort musste Netflix zuletzt aber einen leichten Rückgang der Abonnementzahlen hinnehmen. Gemessen an dieser Kennzahl spielt inzwischen eine andere Region eine wichtigere Rolle. Die EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) liegt mit 76,7 Millionen Abonnenten derzeit vorne. Die Regionen LATAM (Latein-Amerika) und APAC (Asien-Pazifik) gewinnen für Netflix aber ebenfalls an Bedeutung, obwohl sie bislang im Vergleich zu UCAN und EMEA deutlich weniger Abonnements sowie geringere durchschnittliche Einnahmen pro Abonnement ausweisen konnten.