Negative Folgen restriktiver Geldpolitik werden für Aktienmärkte zunehmend sichtbar

Seit dem März 2022 hat die US-Notenbank ihren Leitzins aggressiv um 475 Basispunkte von 0,00 bis 0,25 Prozent auf zurzeit 4,75 bis 5,00 Prozent nach oben geschleust. Und im Euroraum erhöhte die europäische Notenbank ihren Einlagensatz um 350 Basispunkte von –0,50 Prozent auf zurzeit 3,00 Prozent. Diese stark steigenden Leitzinsen haben die Renditen für 2-jährige Staatsanleihen nach oben getrieben: in den USA von 1,9 Prozent im März 2022 auf in der Spitze 5,1 Prozent Anfang März 2023 und in Deutschland von –0,3 Prozent auf ein Hoch von 3,3 Prozent. In den USA lag damit die Rendite der 2-jährigen Staatsanleihen mehr als 300 Basispunkte über der S&P 500-Dividendenrendite von knapp 2,0 Prozent, und in Deutschland notierte die 2-jährige Rendite erstmals wieder im Bereich der DAX-Dividendenrendite von 3,5 Prozent. Durch die restriktive Geldpolitik hat die Anlage in Dividendenaktien damit im relativen Vergleich deutlich an Attraktivität verloren.