DAX auf Richtungssuche – So können Anleger damit umgehen

Doch was passiert, wenn die Barriere berührt wird? In diesem Fall sind Anleger ab dem sogenannten Barriere-Ereignis so gestellt, als hätten sie direkt in den Basiswert investiert. Bleibt er niedrig oder sinkt weiter, erleiden auch die Inhaber von Bonus-Zertifikaten entsprechende Verluste. Steigt der Basiswert nach dem Barriere-Ereignis aber, partizipieren Anleger an diesen Kursgewinnen und können, abhängig vom Kaufpreis des Zertifikats, auch wieder in die Gewinnzone kommen.