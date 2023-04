Eine dieser Hürden ist beispielsweise bereits das Antragsformular, das bei der ausländischen Steuerbehörde eingereicht werden muss. Denn wie so oft gibt es auch hier auf internationaler Ebene keine Standardisierung. Sprich: Jedes Land hat sein eigenes Formular, teils auf Landessprache und inklusive individueller Anforderungen und einzuhaltender Fristen. Als Folge dessen sehen sich Anleger von Beginn an mit dem Problem konfrontiert, erst einmal das nötige Fachwissen zu besitzen, um einen solchen Antrag überhaupt stellen zu können. Und selbst für diejenigen, die die Abläufe kennen, ist das Stellen solcher Anträge immer wieder eine Last. Denn unter anderem wegen der benötigten Belege, die einem solchen Antrag beigefügt werden müssen, ergibt sich schnell ein regelrechter Berg an Papier. Wer jetzt ein international breit diversifiziertes Portfolio besitzt und demnach mehrere Wertpapiere in verschiedenen Ländern, hat einen bürokratischen Aufwand vor sich, den die meisten nicht als lohnend erachten. Und das, obwohl ihnen die Rückforderung rechtlich zusteht.