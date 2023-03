Titelthema

Microsoft – Integration von OpenAI-Funktionalitäten verbessert Wettbewerbsposition

Microsoft hat bereits früh das Potenzial erkannt und ist nach drei Finanzierungsrunden (2019: ca. 1 Milliarde US-Dollar, 2021 ca. 2 Milliarden US-Dollar und 2023 ca. 10 Milliarden US-Dollar) zurzeit mit ca. 49 Prozent an OpenAI beteiligt. Das Unternehmen unterstützt OpenAI mit Rechenkapazität und Clouddiensten und hat sich unter anderem exklusive Nutzungsrechte an einer Reihe von OpenAI-Applikationen gesichert. Die KI-Funktionalitäten sollen in verschiedene Microsoft-Applikationen integriert werden. Beispielsweise im Github Copilot (Programmiertool), in Bing (Suchmaschine) und bei Office-Anwendungen. Außerdem stellt Microsoft über Azure (Clouddienst) Kunden verschiedene OpenAI-Anwendungen zur Verfügung, unter anderem DALL-E2 zur Generierung realistischer Bilder aus Texteingaben. Für viel Aufmerksamkeit sorgt zurzeit aber insbesondere ChatGPT. Der direkt messbare Einfluss auf Microsofts Umsätze ist noch nicht prognostizierbar und auch Kosten bzw. negative Auswirkungen auf das operative Ergebnis im Rahmen zunächst notwendiger Investitionen in KI sind noch nicht kalkulierbar. Wir sehen aber vor allem positive Aspekte, die aus einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit bei einzelnen Produkten und Anwendungen resultieren dürften. Microsoft hat in der jüngeren Vergangenheit stets bewiesen, dass neue Technologien zügig in das Produktportfolio aufgenommen und kommerzialisiert werden können. Das Unternehmen hat bereits konkret die Integration von KI-Funktionalitäten in die nächsten Versionen der Suchmaschine Bing und des Internetbrowsers Edge angekündigt. Bing (Marktanteil ca. 9 Prozent) kann jenseits der klassischen schlagwortgesteuerten Webseitensuche künftig Ergebnisse als Zusammenfassung aufbereiten. Der Nutzer kann das Resultat bewerten, verfeinern und weiter detaillieren. Bei ersten Tests war die Qualität der Ergebnisse zwar noch durchwachsen, die KI lernt allerdings sehr schnell und Fehler werden korrigiert. Neu ist auch, dass die KI im Gegensatz zu ChatGPT in der Lage ist, aktuelle Informationen mit zu verarbeiten.