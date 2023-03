Ist die Luft raus beim Kupferpreis?

Wegen der Unruhen in Peru könnte die ICSG ihre Prognose zwar etwas nach unten anpassen (ein Update wird im Rahmen der Frühjahrstagungen der Study Groups im April veröffentlicht), allerdings basiert ihre Annahme für eine höhere Produktion wohl in erster Linie auf einer Erholung der Minenförderung in Chile, die im vergangenen Jahr rückläufig war. Hier hatte Chiles staatliche Kupferkommission Cochilco erst im Januar für dieses und nächstes Jahr steigende Produktionszahlen in Aussicht gestellt. Solange sich die Perspektiven für die Produktion in Chile nicht dramatisch eintrüben, gehen wir davon aus, dass die Experten der Study Group an ihrer Prognose eines Angebotsüberschusses für dieses Jahr festhalten, auch wenn er wohl geringer ausfallen könnte als die 155.000 Tonnen, die sie noch im Herbst angenommen hatten.