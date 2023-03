Gold glänzt – aber nur bei schwachem US-Dollar

Als spekulativ orientierter Anleger kann man solche Preisbewegungen wie zuletzt bei Gold mit Hebelprodukten begleiten. Dabei bietet Société Générale auch eine Produktvariante an, bei der Wechselkursrisiken ausgeschaltet sind. Hier zählt für die Wertentwicklung des Hebelprodukts lediglich die Veränderung des Goldpreises, unabhängig davon, wie sich Euro/US-Dollar zueinander entwickeln. Diese Variante heißt »Quanto« und ist in Bezug auf Gold bei den BEST Turbo-Optionsscheinen zu finden. Anleger sollten beachten, dass für die Währungsabsicherung in der Regel Kosten entstehen, die direkt im Preis des Optionsscheins berücksichtigt werden und so die Rendite mindern.