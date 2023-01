Rohstoffausblick 2023: Es geht aufwärts

Dem reduzierten Angebot steht ein steigender Verbrauch gegenüber: Zu Jahresbeginn wird zwar wegen saisonaler Faktoren mit einem leichten Rücksetzer gerechnet. Auch die derzeitige Infektionswelle in China nach der weitreichenden Lockerung der Coronabeschränkungen dürfte die Nachfrage vorübergehend bremsen. Der Ölmarkt ist damit kurzfristig überversorgt. Im Anschluss daran dürfte sich die Nachfrage aber spürbar erholen. Mittelfristig steigt der Ölbedarf in den Nicht-OECD-Ländern so stark, dass die aufgrund der wirtschaftlichen Schwäche stotternde Nachfrage in den Industrieländern überkompensiert wird. In Zahlen: Ende 2023 soll die globale Ölnachfrage 3 Millionen Barrel pro Tag höher liegen als Ende 2022. Damit wird die Nachfrage ab Jahresmitte das Angebot wieder übersteigen und die ohnehin schon niedrigen Lagerbestände dürften wieder sinken. Wegen der Coronalockerungen in China könnte das auch schon etwas früher der Fall sein. Die industriellen Vorräte in den OECD-Ländern sind zwar zuletzt etwas gestiegen, aber sie bleiben deutlich unter dem 5-Jahres-Durchschnitt zurück. Auch die strategischen Reserven der IEA-Länder sind deutlich gefallen; in den USA sind sie auf den niedrigsten Stand seit Anfang 1984 gesunken. Die US-Regierung hat angekündigt, die strategischen Reserven wieder auffüllen zu wollen, wenn der WTI-Ölpreis auf ca. 70 US-Dollar fällt. Wir erwarten daher eine deutliche Preissteigerung in den kommenden Monaten. Mitte des Jahres dürfte ein Barrel Brent-Öl wieder 95 US-Dollar kosten, Ende des Jahres 100 US-Dollar je Barrel.