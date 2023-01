Der MDAX hatte zum Jahresanfang 2022 seine Seitwärtspendelbewegung aus dem zweiten Halbjahr 2021 – unterhalb der Widerstandszone um 36.420 Punkte – mit dem technischen Charakter einer Topformation mit einem übergeordneten Verkaufssignal in eine Abwärtsbewegung verlassen. In der Folgezeit sorgten weitere (Trading-)Verkaufssignale für die Ausweitung zu einem idealtypischen Baissetrend und einer ausgeprägten relativen Schwäche im deutschen Indexvergleich. Dieser Baissetrend mündete im September 2022 in einen »Ausverkauf« (Kurse um 21.613 Punkte; Gesamtbaisseverlust von –40,7 Prozent) und in eine mittelfristig überverkaufte Lage. Seitdem ist der MDAX nach oben umgeschlagen und hat mit vier technischen Trading- bzw. Investmentkaufsignalen eine grundlegende mittelfristige technische Verbesserung etabliert. Zuerst ergab sich das Verlassen der Mini-Trading-Doppelbodenformation. Danach folgten im November 2022 sowohl der Sprung über die 100-Tage-Linie als auch der Abschluss des Baissetrends. Zuletzt wurde die trendbestätigende Konsolidierung zwischen der 100- und 200-Tage-Linie mit einem weiteren Investmentkaufsignal abgeschlossen. Damit ist ein technisches Comeback etabliert, wobei sich aber in den kommenden Wochen und Monaten das hohe Aufwärtsmomentum deutlich abschwächen sollte und eine Konsolidierung im Umfeld der mittelfristigen Widerstandszone um 28.000 Punkte nicht überraschen sollte. Insgesamt steht als erste technische Konsequenz die mittelfristige Kursetablierung oberhalb der 200-Tage-Linie an. Als zweite technische Konsequenz deutet sich für das Jahr 2023 ein weiteres technisches Kurspotenzial bis zur nächsten mittelfristigen Widerstandszone von 29.000 bis 30.000 Punkten an.