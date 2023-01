Der Sportartikelhersteller adidas ist ein technisches Musterbeispiel für den zeitlichen und räumlichen Ablauf einer ausgeprägten, technischen Baisse, für ein Ende der Baissebewegung und für die Chance auf ein antizyklisches, technisches Neuinvestment. Zunächst war die Aktie – ausgehend vom Coronabaissetief (März 2020 bei 162,00 Euro) – in einem Aufwärtstrend bis auf 306,70 Euro gestiegen. Die nachfolgende mittelfristige Seitwärtsbewegung (Unterstützung um 252,10 Euro; Widerstand um 306,70 Euro) hatte noch einen trendbestätigenden Charakter (nach oben) und der Titel konnte diese Seitwärtsbewegung im Oktober 2020 mit einem Trading-Kaufsignal verlassen. Allerdings folgt nach der Rallye auf 336,60 Euro ein technisches Reversal, eine Umkehrformation, die ein erstes technisches Warnsignal für einen Trendwechsel von mittelfristig aufwärts auf mittelfristig abwärts darstellte. Mit dem Rutsch unter die 200-Tage-Linie im November 2021 lag ein erstes übergeordnetes Take-Profit-Signal vor. Zum Jahresanfang 2022 folgten mit dem Rutsch durch die Unterstützungszone (um 252,10 Euro) ein übergeordnetes Verkaufssignal und die Etablierung einer Baissebewegung. Begleitet von mehreren »negativen« Unternehmensdaten und der Diskussion bezüglich des Topmanagements ergab sich ein idealtypisches Wechselspiel aus weiteren Verkaufssignalen, kurzfristigen Abwärtsschüben und trendbestätigenden Mini-Konsolidierungen. Im dritten Quartal 2022 beschleunigte sich der Baissetrend – nach einem weiteren Verkaufssignal – mit dem Rutsch durch die alte, gestaffelte Widerstandszone (162,00 bis 178,20 Euro), die in der Coronabaisse noch verteidigt werden konnte. Dieses Verkaufssignal führte adidas in den technischen Sell Off im September 2022 bei 93,40 Euro. Hierdurch entstanden ein Gesamtbaisseverlust von –72,2 Prozent und eine mittelfristig stark überverkaufte Lage. Parallel zur DAX-Entwicklung schlug die Aktie nach oben, sodass die Etablierung einer V-Formation vorliegt, die einem Trendwechsel nach oben vorausläuft. Zuletzt hat adidas den zentralen Baissetrend, der bei 130,00 Euro lag, mit einem spekulativen technischen Kaufsignal nach oben verlassen.