Der sinkende Gaspreis, die rückläufige Inflation und Hoffnungen auf ein bald wieder stärkeres Wachstum in China haben für europäische Aktien zu einem starken Start in das Jahr 2023 geführt. Doch das mittlerweile negative Wachstum der M1-Geldmenge in den USA signalisiert, dass die Aktienmärkte 2023 regelmäßig mit monetärem Gegenwind …

JETZT LESEN