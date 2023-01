Warum hielt die BoJ an ihrer Haltung fest? Viele (so auch die Commerzbank-Ökonomen) erwarten, dass der globale Inflationsschock schon bald deutlich nachlässt. Und weil dieser Schock zwar für japanische Verhältnisse deutlich ausfiel, aber weitaus geringer war als in den meisten anderen Industrienationen, bleibt der Verdacht bestehen, dass die endogene Inflationsdynamik in Japan weiterhin verhaltener funktioniert als im Rest der Welt. Lässt der Inflationsschock nach, droht womöglich eine Rückkehr in Niedrig- oder sogar Nullinflationszeiten, also genau das, was die BoJ eigentlich hinter sich lassen wollte.