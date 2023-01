Mittlerweile expandiert das Unternehmen auch in andere Länder. An der schwedischen Wohnungsgesellschaft Victoria Park hält Vonovia die Mehrheit. Das Unternehmen unterhält Wohnungen in den Metropolen Malmö, Göteborg und Stockholm. Dazu haben die Bochumer im dritten Quartal 2019 die Übernahme des börsennotierten schwedischen Wohnungsunternehmens Hembla angekündigt. Mit dem Zukauf wird die Anzahl der Wohnungen in Schweden auf ca. 38.000 mehr als verdoppelt und beträgt zukünftig ca. 9 Prozent des gesamten Wohnungsbestands. Weitere Schritte auf dem zersplitterten und in der Struktur mit Deutschland vergleichbaren Markt sind zu erwarten. Auch in Frankreich wurde ein erster Schritt mit einer Beteiligung an einem Konsortium und der Investition in 4.000 Wohneinheiten getätigt (Investitionsvolumen weniger als 100 Millionen Euro für Vonovia). Hier geht es zunächst darum, die marktspezifischen Besonderheiten in Frankreich besser kennenzulernen. Mit der Beteiligung an Vestada, einem lokalen Investor für Wohnimmobilien, gelang im Juni 2020 zudem der Einstieg in den niederländischen Markt.