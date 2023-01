Öl zum Jahresstart gefragt

Der Jahresstart hätte für Öl nicht schlechter sein können: Fast 10 Prozent Kursverlust in den ersten beiden Handelstagen – so etwas gab es zuletzt vor rund 30 Jahren. In der Spitze notierte der Brent-Ölpreis unter 80 US-Dollar je Barrel.

Experten führen als Grund Nachfragesorgen in China an, denn die Abkehr von der Null-Corona-Politik hat zu einer erheblichen Infektionswelle geführt. Die Preisschwäche könnte allerdings nur von kurzer Dauer sein. Denn die Wirtschaftsaktivität in China dürfte nach dem Abebben der Infektionswelle wieder deutlich zunehmen, was die Nachfrageseite beleben dürfte. Zudem wird auch wieder eine höhere inländische Reiseaktivität erwartet, was die Nachfrage zusätzlich stabilisieren sollte. Und auf der Angebotsseite rechnen Beobachter mit einer weiterhin angespannten Lage, da die Produktion der USA, mittlerweile einer der größten Rohölproduzenten weltweit, kaum Fahrt aufnehmen dürfte.