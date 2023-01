Vor dem Hintergrund dieser positiven kurzfristigen Trends sollten Investoren jedoch nicht außer Acht lassen, dass sich die monetären Indikatoren weiter eingetrübt haben. So ist das Wachstum der M1-Geldmenge in den USA von 0,2 Prozent auf –1,7 Prozent gefallen. Damit schrumpft erstmals seit 2007 wieder das täglich verfügbare Geld in der US-Wirtschaft, was in vergangenen Zyklen regelmäßig vor einer US-Rezession passiert ist (siehe Grafik 1). Im Euroraum hat sich das Wachstum der M1-Geldmenge von 3,8 Prozent auf 2,4 Prozent verlangsamt, und in China ging das Wachstum von 4,6 Prozent auf 3,7 Prozent zurück. Die Aktienmärkte leiden daher weltweit unter einem immer angespannteren monetären Umfeld.