Nachdem es bei der letzten DAX-Indexreform (September 2021; 40 anstelle von 30 Indextiteln) zu einem Umschichtungsbedarf von 17 Prozent der DAX-Gewichtung und der passiven Investmentgelder gekommen war, stehen im Jahr 2023 wieder Indexwechsel mit einem Umschichtungsbedarf von etwas über 10 Prozent an. Linde ist nach Free-Float-Marktkapitalisierung zurzeit die größte Indexaktie. Bei diesem Titel hatte zuletzt wiederholt die quartalsweise zur Anwendung kommende Indexkappungsgrenze (von 10,0 Prozent) gegriffen. Linde will eine Umstrukturierung vornehmen. Hierbei sollen die derzeitigen Linde PLC-Aktien im Verhältnis eins zu eins in die »New Linde« umgetauscht werden. Parallel dazu soll es nur noch ein Prime-Listing der »New Linde« an der Wall Street in New York geben, wobei der Start für diese Notierung – bei Einhaltung des vorgesehenen Zeitplans – für Donnerstag, den 2. März 2023 angedacht ist. Als Konsequenz müsste Linde auf Basis der momentanen Indexregeln den DAX 40 (und auch den EURO STOXX 50) verlassen, wobei eine außerordentliche Indexanpassung bis spätestens 1. März 2023 (Xetra-Schlusskurs) erfolgen müsste. Dies wäre ein enormer Rückschlag für den deutschen Aktienmarkt insgesamt und ein indextechnischer Qualitätsverlust für den DAX 40. Passive Investoren werden im direkten Umfeld der Indexanpassung Linde-Titel verkaufen und diese »passiven Gelder« anteilig in die anderen 39 DAX-Titel umschichten. Danach sollte SAP (neues DAX-Gewicht: ca. 9,4 Prozent) wieder zur größten Indexaktie werden. Für die Festlegung des DAX-Aufnahmetitels würde die sogenannte Februar-Selektionsliste (Ranking der Titel nach Free-Float-Marktkapitalisierung in absteigender Reihenfolge) herangezogen. Diese monatliche Liste gilt – bis zur Veröffentlichung der nächsten, neuen Liste – als Basis für die Entscheidung. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sollte dort der MDAX-Wert Rheinmetall (erwartete DAX-Position: 34; erwartetes Indexgewicht: ca. 0,72 Prozent) der beste Nachrücker sein.