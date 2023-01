ideas: Herr Bothe, Sie sind seit 2014 Geschäftsführer der onvista media GmbH. Wenn Sie einmal auf die vergangenen Jahre zurückblicken, was waren die treibenden Trends, die auch das onvista-Angebot beeinflusst haben?

Christian Bothe: Als Medien- und Technologie-Unternehmen im Bereich Börse sind es zwei Gebiete, mit denen wir uns beschäftigen: Auf der einen Seite die mittlerweile hohe Digitalisierung über alle Lebensbereiche, durch die Nutzer:innen stetig neue Anforderungen an digitale Produkte stellen. Allen voran kann man hier über die letzten Jahre das mobile Mediennutzungsverhalten über Smartphones und Apps nennen, was sich auch massiv im Bereich Börse und Finanzen immer mehr etabliert. Bei der Bewältigung dieser gestiegenen Anforderungen setzen wir neben unserer internen Expertise vor allem auf den Dialog mit unseren Nutzer:innen. Denn sie wissen oft sehr gut, welche Daten, Content und Tools sie für den Erfolg bei ihren Anlageentscheidungen auf onvista.de und in den Apps benötigen.

Auf der anderen Seite waren aus meiner Sicht die Treiber im Bereich Börse zuletzt die Hypes in den Coronajahren, die viele neue und auch vermehrt junge Menschen an die Börse gebracht haben. Für diese Menschen, aber auch für die erfahrenen Anleger:innen, gilt es nun umso mehr, eine hilfreiche Begleitung und seriöse Einordnung in den zurzeit herausfordernden Märkten zu leisten. »Buy the Dip« klappt nun nicht mehr so einfach wie in den vergangenen beiden Jahren und es kommt auf eine substanziellere Auseinandersetzung mit den Themen Anlage und Investment an. Dass daran kein Weg vorbeiführt, insbesondere vor dem Hintergrund der momentanen Inflations- und Zinsthematik, aber auch wegen des nicht mehr funktionierenden Generationenvertrags, auf dem unser Rentensystem aufgebaut ist, sollte allen klar sein, bedarf dennoch einiger Aufklärungsarbeit. Dazu wollen wir mit onvista beitragen, indem wir den Menschen durch unser digitales Angebot dabei helfen, die besten Entscheidungen für ihre Investments zu treffen, umzusetzen und jederzeit im Blick zu behalten.

Können Sie uns kurz beschreiben, welche Funktionalitäten onvista seinen Nutzern bietet, die ihnen das »Anlegerleben« erleichtern?

Neben dem umfangreichen Kurs- und Datenangebot, gepaart mit den redaktionellen Inhalten, ist dies vor allem der Bereich my onvista. Hier können registrierte Nutzer:innen kostenlos mit Musterdepots und Watchlists konkrete Werte beobachten. Zudem können sie mithilfe dieser Tools ihre persönliche Vermögensübersicht erstellen, indem sie entweder manuell oder auch automatisiert ihre Depots abbilden. Man kann sich hier ebenso einfach die Depots mehrerer Broker anzeigen lassen und in eine digitale Übersicht bringen. Somit erhalten Nutzer:innen in Kombination mit der hohen Daten- sowie Kursqualität und den für sie relevanten aktuellen News und Analysen eine sehr gute Entscheidungsgrundlage für ihre Investments und deren Beobachtung.

Besonders stolz sind wir neben dem Bereich my onvista vor allem auf unsere Tools im Aktien- oder Derivate-Bereich. Gerade der Derivate-Finder erfreut sich aufgrund seiner intuitiven und gleichzeitig detaillierten Ausstattung einer großen Beliebtheit bei unseren Nutzer:innen.

Das im ersten Quartal 2023 erscheinende und damit neueste Feature gründet auf eine Partnerschaft mit der brokerize GmbH. Es wird ermöglichen, direkt über das onvista-Portal bei Deutschlands führenden Online-Brokern handeln zu können. Erklären Sie uns doch kurz, wie das Ganze funktionieren wird.

onvista-User, die gleichzeitig Kund:innen der bei uns angeschlossenen Broker sind, werden künftig direkt aus der onvista-App und aus onvista.de heraus ihre Order aufgeben und damit direkt handeln können. Dazu werden sich die Kund:innen wie bei ihrem Broker auch in die Orderfunktionalität auf onvista einloggen. Über die brokerize GmbH als technischen Dienstleister haben wir eine hochsichere Verbindung zu den angeschlossenen Brokern aufgebaut. Über diesen technischen Weg wird dann die Order übertragen und beim jeweiligen Broker platziert und ausgeführt. Wichtig hierbei: Weder wir noch brokerize werden Einblick in die Orderdetails oder die Kundendaten haben. Die werden einzig und allein bei der ausführenden Bank liegen, also dem Broker. Der Weg wird damit datenschutzrechtlich und bankregulatorisch abgesichert sein.

Welche Vorteile werden die Nutzer dadurch haben?

Für Nutzer:innen, die in den onvista-Apps und auf onvista.de unterwegs sind, wird es schneller und bequemer sein zu handeln. Zum einen entfällt der Weg über eine separate App oder Website des Brokers und zum anderen muss ich als Nutzer:in keine WKN oder ISIN mehr kopieren, wenn ich eine passende Aktie oder ein passendes Produkt auf onvista gefunden habe und es handeln möchte. Das kann ich künftig direkt auf onvista.de oder in der onvista-App erledigen, ohne die Website oder App wechseln zu müssen. Damit sparen die Nutzer:innen Zeit und Aufwand. Zudem werden den Nutzer:innen ihre Depots inklusive der Orderdetails der angebundenen Broker bei uns angezeigt.

Durch die künftige Trading-Funktion haben onvista-Nutzer:innen nicht nur alles im Blick, sondern können auch nahtlos und direkt handeln – beim Broker ihrer Wahl. Das gibt es so derzeit weder bei einem Broker noch bei anderen großen Finanzportalen.

Auch außerhalb der Website www.onvista.de bieten Sie einiges an. Vor allem der YouTube-Kanal ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Haben Sie vor, den Bereich Bewegtbild auch künftig weiter auszubauen?

Wir sehen im gesamten Mediennutzungsverhalten einen immer größeren Trend in Richtung Bewegtbild. Wenn Menschen heute nach Anleitungen, Ratgebern oder Hilfestellungen suchen, ziehen sie das Bewegtbild dem Text vor. Das etabliert sich auch im Finanzbereich immer mehr. In Kombination mit Social Media entsteht hier eine ganze Menge an Inhalten vieler Autoren und Teilnehmer. Unser Video-Angebot soll unsere Daten, Kurse, Tools und redaktionellen Inhalte von onvista.de und den Apps optimal ergänzen, sodass User auf den onvista-Kanälen bestmöglich informiert und begleitet werden. Unser Ansatz ist es hier, künftig noch mal verstärkt einordnende und verlässliche Inhalte anzubieten. Hierzu werden wir auch künftig weitere Ideen und Formate testen. Anleger:innen von heute und morgen erhalten so die bereits erwähnte Hilfe und Einordnung – auf zeitgemäßem und digitalem Weg: in Text, Sprache oder Bewegtbild.

Da können sich die onvista-Nutzer ja auf einiges freuen. Gibt es sonst noch Pläne für 2023, die Sie an dieser Stelle schon verraten können?

Wir werden beim Thema ETFs noch mal unsere Daten und Tools optimieren. Zusätzlich arbeiten wir 2023 verstärkt an weiteren Premiumservices, um unsere Nutzer:innen noch besser bei ihren Investmententscheidungen unterstützen zu können. Und bei allen Neuerungen arbeiten wir bei onvista unaufhörlich daran, eine zuverlässige und transparente Plattform zu sein und unseren Nutzer:innen die Instrumente und Informationen an die Hand zu geben, um Erfolg an der Börse zu haben. Wir möchten erheblich dazu beitragen, dass jeder die für sich bestmögliche Anlagestrategie findet.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Anja Schneider.