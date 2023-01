“Die Aktie des Autobauers Tesla setzte zu Jahresbeginn ihren Abwärtstrend des vergangenen Jahres fort. Das machte sie zur beliebtesten Einzelaktie, gefolgt von BASF, Deutsche Bank und Volkswagen. In der Spitze verlor die Aktie von ihrem Hoch Ende 2021 bei knapp über 400 US-Dollar fast 75 Prozent an Wert und notierte am 6. Januar 2023 nur noch bei gut 102 US-Dollar. Anleger handelten vor allem Hebelprodukte auf Tesla, aber auch Discount-Zertifikate waren gefragt.”