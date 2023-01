Auch in diesem Jahr findet in Stuttgart die Invest statt. Die Leitmesse und der Kongress für Finanzen und Geldanlage ist die größte Veranstaltung im deutschsprachigen Raum rund um Anlagethemen. Hier treffen Aussteller auf private Anleger, Bankberater, Vermögensverwalter, Makler und Dienstleister aus der Finanzwelt. Der lebendige Marktplatz der Finanzmesse mit zahlreichen Ausstellenden in der Halle und die Messe Grünes Geld bieten als Informationsplattformen den direkten Austausch mit hochkarätigen und bekannten Finanzexperten. Parallel finden im Kongresszentrum ICS spannende Themenveranstaltungen statt.