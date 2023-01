Der Start in das Börsenjahr 2023 war äußerst turbulent. Der deutsche Leitindex konnte in nur wenigen Tagen mehr als 500 Punkte hinzugewinnen. Doch wie nachhaltig ist dieser Anstieg? Die weiterhin restriktive Geldpolitik der wichtigen Notenbanken weltweit und der Einfluss auf die internationalen Finanzmärkte sorgen unverändert für hohe Schwankungen. Viele Anleger fragen sich in diesem weiterhin schwierigen Umfeld, wie sie sich momentan an den Märkten positionieren sollen. Die technische Analyse gibt Aufschluss über die wichtigsten Kursmarken bei den großen Indizes und liefert ansprechende Ideen für Anlagestrategien im ersten Halbjahr 2023.