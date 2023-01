Turbo-Optionsscheine – Varianten im Überblick

Der Smart Turbo-Optionsschein

Die Smart Turbo-Optionsscheine sind der Unlimited-Variante am ähnlichsten. Allerdings gibt es einen kleinen, aber entscheidenden Unterschied: Das maßgebliche Unterscheidungskriterium liegt in den für das Knock-Out-Ereignis relevanten Kursen des Basiswerts. Während Unlimited Turbo-Optionsscheine beispielsweise auf den DAX jederzeit zwischen 9.00 und 17.30 Uhr (also in der offiziellen Handelszeit des DAX) ausknocken können, ist die Knock-Out-Barriere bei Smart Turbos nur zur Schlussauktion aktiv. Das bedeutet, dass ein Smart Turbo-Optionsschein dann ausknockt, wenn der Schlusskurs des DAX die Knock-Out-Barriere erreicht oder durchschritten hat. Sind die Kursausschläge während der Handelszeit allerdings so groß, dass nicht nur die Knock-Out-Barriere, sondern auch der Basispreis erreicht oder durchschritten wird, tritt ebenfalls ein Knock-Out-Ereignis ein. In diesem Fall wird auch der Smart Turbo-Optionsschein vorzeitig fällig und – genau wie der Unlimited Turbo-Optionsschein – gegebenenfalls mit einem geringen Restwert zurückgezahlt.