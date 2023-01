Die TRENDS FÜR 2023 – Der Ausblick auf das neue Börsenjahr

Nach den deutlichen Kursgewinnen am deutschen Aktienmarkt im Oktober und November 2022 erwarten wir einen nervösen Start in das Börsenjahr 2023. Der DAX sollte wenig Rückenwind von der Konjunktur bekommen, da die Wirtschaft sowohl in Deutschland als auch in den USA in den ersten drei Quartalen 2023 leicht schrumpfen dürfte. Rückenwind sollten die Aktienmärkte im Jahresverlauf von einer stetig fallenden Inflation erhalten. Die EZB und die Fed dürften daher im ersten Halbjahr ihre Leitzinserhöhungen beenden. Die Gewinne der DAX-Unternehmen fallen in unserem Szenario im Geschäftsjahr 2023 um 12 Prozent. Für die DAX-Kurs-Buchwert-Bewertung erwarten wir 2023 eine erneut große Schwankungsbreite zwischen 1,2 und 1,6. 24 DAX-Unternehmen werden 2023 wahrscheinlich ihre Dividende anheben, sodass der DAX eine attraktive Dividendenrendite von 3,5 Prozent bietet. Und auch im Börsenjahr 2023 dürfte der VDAX Trading-Signale für Investoren geben mit DAX-Verkaufssignalen im VDAX-Bereich von 20 und DAX-Kaufsignalen im VDAX-Bereich von 30.

Trend 1: Der DAX dürfte 2023 wenig Rückenwind von der Konjunktur bekommen

Aufgrund der rasanten Leitzinserhöhungen der EZB und der US-Notenbank sind die Zinsen für Immobilien-, Konsumenten- und Unternehmenskredite in den vergangenen Quartalen deutlich gestiegen. Insbesondere in den USA haben sich die monetären Indikatoren zuletzt deutlich eingetrübt. So ist die US-Zinsstruktur (2-Jahre-zu-10-Jahre) so invers wie seit Anfang der Achtzigerjahre nicht mehr, und das Wachstum der M1-Geldmenge hat sich von 13,7 Prozent im Januar 2022 auf 0,2 Prozent im November 2022 abgeschwächt. Wegen dieses zunehmend restriktiven monetären Umfelds erwarten wir für 2023 eine recht schwache Konjunkturentwicklung. So dürfte das Bruttoinlandsprodukt 2023 in Deutschland um 0,5 Prozent schrumpfen, und in den USA halten wir eine Stagnation für wahrscheinlich. In den ersten drei Quartalen 2023 droht beiden Regionen jeweils der Rutsch in eine »milde« Rezession (siehe Tabelle 1).