S&P 500: Verlassen des BaisseTrends erwartet

Der S&P 500, der gut 70 Prozent der Free-Float-Marktkapitalisierung am US-Aktienmarkt auf sich vereint, ist der weltweit wichtigste Aktienindex, wenn es um Etablierung der mittelfristigen technischen Tendenz an den internationalen Aktienmärkten geht. Zwar kommt dem Index damit die Führungsrolle mit Blick auf die technische Grundtendenz zu, jedoch bedeutet dies nicht, dass der Index auch in jedem Jahr die beste Kursperformance liefern kann. Beim S&P 500 endete der technische Haussezyklus, der während der Finanzkrise 2008/2009 startete, zum Jahreswechsel 2021/2022 mit dem Allzeithoch bei 4.819 Punkten. Take-Profit-Signale (Verlassen des alten Haussetrends) und übergeordnete Verkaufssignale (zum Beispiel Schneiden der 200-Tage-Linie von oben nach unten) zum Jahresanfang 2022 schickten den Index zuerst in eine technische Korrektur. Weitere Trading-Verkaufssignale und das Wechselspiel aus Abwärtsschüben und klassischen »Bärenmarktrallys« etablierten in der Folgezeit eine Baissebewegung. Sie führte den S&P 500 bis auf 3.492 Punkte (September 2022) und damit bis in die alte mittelfristige Unterstützungszone von 3.400 bis 3.600 Punkten, die hierdurch bestätigt und verfestigt wurde. Einerseits ist der (bisherige) Baisseverlust mit –27,5 Prozent im historischen Vergleich unterdurchschnittlich ausgefallen. Andererseits erhält der Index jetzt einen »mentalen« Sicherungsstopp bei 3.380 Punkten (unterhalb der gestaffelten Unterstützungszone). Denn sollte der Index im Jahr 2023 unter dieses Niveau fallen, würde die Baissebewegung wieder aufgenommen. In dem Fall wäre eine erneut technisch defensive Haltung angemessen.