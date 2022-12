DAX: Freundlicher Grundton

Im DAX endete die ausgeprägte »Post-Corona-Hausse« zum Jahreswechsel 2021/2022 oberhalb der Unterstützungszone um 14.800 Punkte in einer Seitwärtspendelbewegung. Sie hatte aus technischer Sicht den Charakter einer Trading-Topformation (»Broadening-Top«). Zum Jahresstart 2022 verdeutlichte zuerst der Rutsch unter die 200-Tage-Linie die einsetzende technische Eintrübung. Im Anschluss hatte der Index seinen vorherigen Haussetrend und die Topformation mit einem übergeordneten Verkaufssignal verlassen. Die zusätzlichen Belastungen durch die geopolitischen Herausforderungen (Krieg zwischen Russland und der Ukraine) sorgten für eine Abwärtsbeschleunigung und den Eintritt in eine technische Baissebewegung. Sie liegt vor, wenn ein Kursverlust – ausgehend vom vorherigen (Allzeit-)Hoch – von mehr als 20,0 Prozent entsteht. In der Folgezeit ergab sich aufgrund der weiteren Trading-Verkaufssignale und neuer kurzfristiger Abwärtsschübe ein Baissetrend, der parallel zur fallenden 200-Tage-Linie verlief. Nach dem Rückfall des DAX bis Ende September 2022 auf 11.860 Punkte waren ein Baisseverlust von –27,2 Prozent und eine überverkaufte Lage entstanden. Als erste Konsequenz erhält der DAX einen »mentalen Sicherungsstopp« bei 11.800 Punkten. Erst wenn der Index unter dieses Kursniveau rutscht, würde die Baissebewegung wieder aufgenommen.