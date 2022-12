Restriktives monetäres Umfeld in den USA trübt Aktienausblick

Dieser Kurswechsel in der Fed-Politik ist für uns ein wichtiger Grund, warum der Nasdaq 100 seit April 25 Prozent an Wert verloren hat. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für den Nasdaq 100 ist seit Jahresanfang zwar von 30 auf 22 gefallen, liegt aber damit immer noch über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 18. Zudem haben sich die Gewinnperspektiven der US-Nasdaq-Aktien zuletzt deutlich eingetrübt. So haben im vergangenen Quartal die Analysten für 23 von 30 ausgewählten Nasdaq-Aktien ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2023 nach unten angepasst. Diese fallenden Gewinnerwartungen sprechen unserer Meinung nach auch dafür, dass der nervöse Aktienhandel mit hohen Kursschwankungen weiter anhalten sollte.