Porsche AG: Starke Marke und Positionierung sind die Wachstumsbasis

Typische Porsche-Kunden verfügen über ein sehr hohes Einkommen und zählen in der Regel zu den High-Net-Worth-Individuals (HNWI). Mit über 2,7 Millionen Stammkunden besitzt Porsche eine loyale und starke Kundenbasis. Während in Deutschland der »Durchschnittskunde« über 50 Jahre alt und männlich ist, sind Kunden in China durchschnittlich über 35 Jahre alt, davon ist ca. die Hälfte weiblich. Grundsätzlich sehen wir nicht nur deshalb in China das größte Wachstumspotenzial. Mittel-/langfristig erwarten wir eine weitere Zunahme der HNWI (+7,3 Prozent p.a. seit 2012) und somit besteht ein robustes Nachfragepotenzial. Dies halten wir für einen der wichtigsten Wachstumstreiber, da das Luxussegment langfristig ein höheres Wachstum (5 Prozent p.a.) als der Massenautomarkt (1 Prozent) aufweist.