Notenbanken haben die Märkte weiter fest im Griff

Kurz vor dem Jahresende 2022 haben unter anderem die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) und die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen jeweils um einen halben Prozentpunkt nach oben gesetzt. Für die US-Notenbank war das nach vier Zinsschritten in Höhe von 0,75 Prozent erstmals wieder ein kleinerer Schritt.

Der Leitzins liegt in den USA somit wieder in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Auch in Europa setzte die Europäische Zentralbank noch vor dem Jahreswechsel einen Zinsschritt in Höhe von 0,50 Prozent um. Somit liegt der Leitzins in der Eurozone bei 2,50 Prozent. Damit reagieren auch die europäischen Währungshüter auf die nach wie vor hohe Inflation in Europa.