Gold und Silber mit Aufwärtspotenzial

Dadurch büßte Gold als alternative Währung und zinslose Anlage an Attraktivität ein. Sichtbar wurde dies an den Gold-ETFs. Verzeichneten sie im ersten Quartal 2022 noch kräftige Zuflüsse von 270 Tonnen, so drehte sich das Bild danach grundlegend. Zwischen Mai und November 2022 gab es sieben Monate mit ETF-Abflüssen in Folge, sodass nach elf Monaten Netto-Abflüsse zu Buche stehen (siehe Grafik 2). Ein beträchtlicher Teil der Abflüsse erfolgte dabei im weltgrößten Gold-ETF, SPDR Gold Trust, der bevorzugt von institutionellen Anlegern benutzt wird, um in Gold zu investieren. Sie haben in der Regel einen kurzfristigeren Anlagehorizont und orientieren sich in ihrer Anlageentscheidung häufig an der Preisentwicklung. Ein ähnliches Verhalten gab es auch bei den spekulativen Finanzanlegern zu beobachten, die im Herbst 2022 die höchsten Netto-Short-Positionen seit vier Jahren aufgebaut hatten, also mehrheitlich auf einen Preisrückgang setzten. Dem steht allerdings eine robuste Nachfrage der Privatanleger nach Münzen und Barren gegenüber, die laut Daten des WGC nach drei Quartalen 2022 das höchste Niveau seit dem Jahr 2013 erreichte. Die Münze Österreich, eine der größten Prägeanstalten für Goldmünzen, sprach angesichts steigender Inflation und des Ukraine-Kriegs sogar von einer beispiellosen Goldnachfrage im abgelaufenen Jahr.