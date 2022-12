Kommt es so, dürften die Zentralbanken, die noch 2022 so heftig ihre Leitzinsen angehoben haben, für eine Fortsetzung der Zinsanhebungen keinen Anlass mehr sehen. Insbesondere die Fed dürfte ihre bislang aggressive Zinserhöhungsstrategie nicht mehr fortsetzen. Im Gegenteil: Wo Zentralbanken im Jahr 2022 besonders aggressiv ihre Zinsen erhöht haben, dürften 2023 schon wieder erste Zinssenkungen anstehen. So erwarten unsere Fed-Beobachter, dass die US-Notenbank in der zweiten Jahreshälfte 2023 ihren Leitzins angesichts nachlassender Inflation und einer (wenn auch milden) Rezession wieder senkt und weitere Zinssenkungen früh 2024 folgen.