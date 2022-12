Liebe Leser,

nach fast zwei Jahren Coronapandemie waren viele Menschen an Silvester 2021 zuversichtlich, dass es im Jahr 2022 aufwärtsgehen werde und sich Deutschland langsam vom Krisenmodus verabschieden könne. Doch diese Hoffnungen wurden Ende Februar jäh beendet.

Und nicht nur die Hoffnungen fanden ein Ende, sondern auch die Euphorie an den Aktienmärkten. Denn nach dem Coronacrash im Frühjahr 2020 legten die Aktienmärkte weltweit eine massive Rally hin und sorgten für Boomstimmung und für viele neue – vor allem jüngere – Marktteilnehmer.

Doch 2022 bekamen sie zu spüren, dass es eben nicht nur Bullen-, sondern auch Bärenmärkte gibt. Dafür sorgten geopolitische Risiken und eine rasant ansteigende Inflation, die zu einem Comeback führte, an das bis vor kurzem nicht einmal Experten mehr glaubten: Sowohl Fed als auch EZB erhöhten in gleich mehreren Schritten die Zinsen.

Allerdings sollten sich Anleger nicht auf Sparbuch, Tagesgeld & Co. verlassen. Denn in Anbetracht der Teuerungsraten ist die Verzinsung real negativ. Um optimal auf das neue Jahr an der Börse vorbereitet zu sein, empfehle ich Ihnen unseren Jahresausblick, in dem Andreas Hürkamp Ihnen die Trends für 2023 vorstellt. Er lohnt sich!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen guten Start im neuen (Börsen-)Jahr!