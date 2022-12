Das Zertifikateteam von Société Générale freut sich über die Auszeichnung als bester Universal-Emittent in Deutschland bei den Scope Awards 2023. Die Verleihung fand in Berlin statt und wurde von Barbara Schöneberger moderiert. Neben den Awards machte ein Konzert von Jan Delay den Abend zu einem ganz besonderen. Die Jury begründete ihre Entscheidung wie folgt: »Die stärkste Leistung in der Breite zeigte die Société Générale. Sie wurde deshalb von Scope als bester Universal-Emittent ausgezeichnet.«