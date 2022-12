“Unter den Top 15 der beliebtesten Anlageprodukte lag im abgelaufenen Monat ein Discount-Zertifikat auf die Aktie der E.ON AG. Der Cap liegt bei 7,00 Euro und die Laufzeit endet im März 2024. Die maximale Rendite von etwa 6 Prozent erzielt der Inhaber des Discount-Zertifikats dann, wenn die Aktie am Bewertungstag (15. März 2024) auf oder oberhalb des Caps, also bei 7,00 Euro liegt. Notiert der Kurs der E.ON-Aktie darunter, wird eine Aktie je Zertifikat in das Depot des Inhabers eingebucht.”