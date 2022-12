Beim Rückblick auf das Jahr 2022 ergibt sich für die Mehrheit der Anlegerinnen und Anleger eine durchwachsene Bilanz. Mehr als die Hälfte der internetaffinen Teilnehmerschaft der Trendumfrage des Deutschen Derivate Verbands (DDV) berichtet von einem Depotverlust von mehr als 6 Prozent seit Jahresbeginn 2022, bei rund einem Achtel liegt der Verlust zwischen 2 und 6 Prozent. Überraschend ist das nicht in einem Börsenjahr wie 2022. Bis dato verzeichnete der DAX seit Anfang 2022 einen Verlust von mehr als 9 Prozent und zeigte sich sehr volatil. Bemerkenswert ist vielmehr, dass viele Anlegerinnen und Anleger trotz der häufigen und hohen Schwankungen in den Aktien-, Zins-, Rohstoff- und Währungsmärkten positive Renditen erzielt haben: So geben 17,3 Prozent in der Online-Umfrage an, ihr Wertpapierdepot habe seit Jahresbeginn um mehr als 6 Prozent zugelegt. Knapp 10 Prozent erwirtschafteten immerhin zwischen 2 und 6 Prozent Rendite und bei 8,2 Prozent liegt die Ausbeute zwischen +2 und –2 Prozent.