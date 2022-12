Trader 2022: die Preisverleihung

Mitten in der Frankfurter Innenstadt, in den Räumlichkeiten der erst kürzlich eröffneten Eventlocation Spark, fand im feierlichen Rahmen die Preisverleihung zum Trader 2022 statt. In bewährter Tradition führte die – vielen Lesern aus den ntv-Nachrichten bekannte – Moderatorin Sibylle Scharr gemeinsam mit dem Spielleiter des Börsenspiels, Anouch Alexander Wilhelms, durch den Abend. Ein besonderer Abend war es für Mario Graß, den Gewinner des diesjährigen Börsenspiels. Denn er konnte den Hauptgewinn – einen nagelneuen Jaguar F-PACE – zum ersten Mal in Augenschein nehmen. Mario Graß, der vielen unter dem Spielernamen »Nopogo« besser bekannt sein dürfte, hat es geschafft, in acht Spielwochen aus den anfänglich 100.000 Euro Spielgeld ganze 583.812,66 Euro zu ertraden. Mit dieser tollen Gesamtperformance trägt er sich als Gewinner des 20. Börsenspiels in der Geschichte ein.