Aussichtsreiche Unternehmen für Ihre Geldanlage – Entdecken Sie den Aktienscreener von MarketScreener

In erster Linie sind wir jedoch Anleger: Wir nutzen unsere Daten und Tools, um die drei Echtgeld-Portfolios unseres Unternehmens zu verwalten, die in Europa, den USA und in Asien real an der Börse investiert sind. Zahlreiche Anleger folgen unseren Kauf- und Verkaufsentscheidungen in Echtzeit. Die Performance stellen wir transparent nach Abzug von Gebühren und Steuern dar. Wir beraten zudem den »Fonds Europa One«, der mit fünf MorningStar-Sternen ausgezeichnet wurde.