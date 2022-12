Turbo-Optionsscheine: Durchstarten statt abwarten!

Hebel = (Aktienkurs / Preis des Optionsscheins) x Bezugsverhältnis = (80 Euro / 5 Euro) x 1 = 16

Der Hebel gibt an, um wie viel der Wert eines Investments in einen Turbo-Optionsschein stärker steigt oder fällt als der gleiche Investmentbetrag im Basiswert, wenn der Kurs des Basiswerts um eine Einheit steigt oder fällt. Verändert sich der Kurs der ABC-Aktie nun um 1 Euro, verändert sich der Preis des Turbos ebenfalls um 1 Euro in die gleiche Richtung (Call) bzw. 1 Euro in die entgegengesetzte Richtung (Put), was aufgrund des niedrigeren Preises einer überproportionalen Veränderung entspricht. Verändert sich der Kurs der ABC-Aktie beispielsweise um 1,25 Prozent (1 Euro), verändert sich der Preis des Turbo-Optionsscheins um 20 Prozent (Hebel x prozentuale Veränderung = 16 x 1,25 Prozent).