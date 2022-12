SAP arbeitet zurzeit an der Etablierung eines neuen, mittelfristigen Aufwärtstrends, wobei – im Vergleich zu den großen US-Technologiewerten – wieder eine Abkopplung bei der Kursentwicklung vorliegt. Einerseits deutet die technische Gesamtlage für SAP ein mittelfristiges Kurspotenzial bis in den Bereich um 115,00 Euro an, wo dann der alte noch fallende, mehrjährige Baissetrend als technischer Widerstand auftreten sollte. Andererseits sollte aber jede SAP-Position einen strategischen Sicherungsstopp bei 78,00 Euro erhalten. Denn rutscht der Titel durch die mehrjährige Unterstützungszone um 82,00 Euro, so würde eine langfristige, technische Eintrübung vorliegen.